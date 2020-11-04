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Aktüel ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 125, Biden 209 delegeye ulaştı
Aktüel

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 125, Biden 209 delegeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 07:52:50 -
ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 125, Biden 209 delegeye ulaştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaştı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Nebraska'da 3'er, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 ve Utah'da 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington DC'de de 3, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7 ve California'da 55 delegeyi aldı.

Böylece Trump toplam 125 delegeye ulaşırken, rakibi Biden 209 delege kazandı.

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