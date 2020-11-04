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Aktüel ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 103, Biden 122 delegeye ulaştı
Aktüel

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 103, Biden 122 delegeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 06:17:34 -
ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 103, Biden 122 delegeye ulaştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Nebraska'da 3'er, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington DC'de de 3 delege aldı.

Böylece Trump toplam 103 delegeye ulaşırken, rakibi Biden 122 delege kazandı.


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