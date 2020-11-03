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Aktüel ABD'deki başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 98 milyona yaklaştı
Aktüel

ABD'deki başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 98 milyona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 00:28:25 -
ABD'deki başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 98 milyona yaklaştı

NEW YORK (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine 24 saatten az süre kala birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde 98 milyona yakın seçmen tercihini yaptı.

Başkanlık seçimlerinde erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında şimdiye kadar 97 milyon 665 bin 370 kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 62 milyonu geçerken 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti.

California 11 milyon 236 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 8 milyon 974 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 70,9'una denk geldiği kaydedildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

Posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirilmişti.

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