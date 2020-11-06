ABD'deki başkanlık seçim sonuçları için gözler 6 kritik eyalette

NEW YORK (AA) - ABD’de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 'salıncak eyaletler' olarak bilinen 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor.

ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında baş başa giden yarışta, toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Georgia, Kuzey Carolina, Nevada, Pennsylvania, Arizona ve Alaska eyaletleri kritik önemini koruyor.

Başkanlık yarışındaki son durum AA muhabirinin derlediği bilgilere göre eyaletler bazında şöyle:

- Georgia'da Biden önde

Trump'ın seçim sandıklarının açılmasından bu yana yarışı önde götürdüğü 16 delegelik Georgia’da, Biden cuma sabahı itibarıyla Trump'ı yaklaşık 1500 oy farkıyla geride bıraktı. Eyalette yaklaşık 5 milyon oy kullanıldı ve Biden yüzde 0,022 gibi küçük bir oranla şu an önde bulunuyor.

Eyalet yasalarına göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,5’ten küçük olursa, yapılacak itiraz üzerine oyların tekrar sayılması gerekiyor. Nitekim, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yüzde 99 sayımı biten oyların tekrar sayılacağını açıkladı.

- Nevada kritik eyalet haline geldi

6 delegesi bulunan Nevada’da da yarışı kimin kazandığını ilan etmek için sayımın bir kaç gün daha devam edeceği belirtiliyor. Şu ana kadar 1,2 milyon oyun sayıldığı eyalette Biden yüzde 1’den daha az bir oranla Trump’ın önündeki konumunu koruyor.

Biden ve Trump arasındaki oy farkı 11 binin üstünde görünen eyalette işlem görmeye devam eden oyların arasında teyid edilmeyi bekleyen Clark County’deki 60 bin civarında geçici oy pusulasıı var. Bu oylar, çoğunlukla seçmen tarafından seçim günü kayıt yaptırıp kullanıldığı için geçerli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Eyalet yasalarına göre üzerinde 3 Kasım tarihli posta ile gönderilen oylar 10 Kasım tarihine kadar sayılabilecek. Bir zamanlar salıncak eyalet konumunda bulunan Nevada, en son George W. Bush’un kazandığı 2004 seçimlerinden bu yana Demokrat eyaletler listesinde sayılıyor.

- Kuzey Carolina da kazanananı arıyor

Seçimin diğer kritik eyaleti Kuzey Carolina’da da henüz kazanan ilan edilmedi, 15 delegesi bulunan eyalette oyların sayımı devam ediyor.

Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre, eyalette sayılmayı bekleyen hala 100 binin üzerinde oy ve 41 bin geçici oy pusulası mevcut. Eyalet yasalarına göre, 3 Kasım seçim günü damgalı posta yoluyla kullanılan oyların sayımı için 12 Kasım’a kadar zaman bulunuyor.

Uzmanlar, sayımı süren oyların hala eyaletin rengini kırmızıdan maviye değiştirebileceğine dikkat çekerken, perşembe sabahı Beyaz Saray’da kameraların karşısına çıkan Trump, Kuzey Carolina’da Biden’dan 77 bin oy farkıyla önde olduğunu belirterek, "Biz Kuzey Carolina’yı açıkça kazandık, artık bizi yakalayamazlar." ifadelerini kullanmıştı.

- Pennsylvania'da Biden Trump'ı solladı

Seçimin en çekişmeli geçen eyaletlerin başında gelen Pennsylvania’da da yarış başa baş giderken, eyaletin seçim sitesine göre hala 175 binden fazla oy sayılmayı bekliyor.

Sandıkların açılmasından bu yana eyalette Trump yarışı önde götürürken, posta yoluyla kullanılan oyların devreye girmesiyle son iki gün Trump ile Biden arasındaki fark kapandı. Cuma sabayı itibarıyla Biden, Trump'ın önüne geçti. Eyaletin seçim sitesine göre hala 175 binden fazla oyun sayılmayı beklediği kaydediliyor.

6,5 milyondan fazla oy kullanılan eyalette iki aday arasında şu an yüzde 0,1’den daha az fark bulunuyor. Eyalet seçim yasalarına göre farkın yüzde 0,5’ten daha az olduğu durumlarda oyların tekrar sayılması gerekiyor.

Trump, 2016 seçimlerinde rakibi Hillary Clinton’a karşı “Mavi Duvar” olarak bilinen Wisconsin, Michigan ve Pennslyvania eyaletlerini yüzde 1 farktan daha az oy oranı ile ucu ucuna kazanmıştı.

- Arizona Demokratlara gitti geldi

Kazananın ilan edilmesi konusunda karışıklık yaşanan Arizona eyaleti de ülkedeki siyasi haritada renginin belirlenmesini bekliyor.

Associated Press'in (AP) ve ardından Trump'ın destekçisi olarak bilinen FOX News kanalının Arizona'yı Biden'ın kazandığını ilan etmesinin ardından seçimi takip eden birçok kaynak 11 delegeyi Biden'ın hanesine yazdı.

Ancak eyalette Biden hala 64 bin oyla yarışı önde götürmesine rağmen sayımı devam eden oyların hala sonucu değiştirebilecek çoklukta olması nedeniyle eyaleti tam olarak Demokratlar'ın kazandığı söylenemiyor ve yetkililerin nihai açıklaması bekleniyor.

Kazananın ilan edilmediği Alaska eyaletinde de oy sayımı devam ediyor. Oyların yaklaşık yüzde 50’sinin sayıldığı 3 delegelik Cumhuriyetçi eyaletin, sonuçlara diğer eyaletler kadar büyük bir etki yapması beklenmiyor.

- Başkanlık için 270 delege oyu gerekiyor

AP’nin araştırmasına göre ABD’de 2000 seçimlerinden bu yana ülke genelinde 31 eyalette tekrar sayım yapıldı, bunlardan sadece 3’ünde sonuçlar bir önceki durumu değiştirdi.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, şu ana kadar Demokrat Parti adayı Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.