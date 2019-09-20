ABD’deki 51. bölgeye baskın günü! ‘Naruto koşusu’ akımını başlattılar
UFO hayranlarının sosyal medyada başlattığı ABD’deki 51.bölgeye baskın akımı bugün başladı. Etkinliğe gelenler çılgınlık yapıp anime filmlerden esinlenerek ‘Naruto koşusu’ yaptı.20 Eylül 2019 Cuma 16:52
ABD’de temmuz ayında Facebook’ta ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adıyla bir etkinlik açılmıştı.
Buna göre, 20 Eylül’de ordunun onlarca yıl boyunca varlığını inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge’ye baskın düzenlenmesi öngörülüyordu.
Etkinlik sayfası kısa süre içinde inanılmaz ilgi çekerken 2 milyondan fazla kişi baskına katılacağını duyurmuştu.
Hava Kuvvetleri çok sayıda katılımın olacağını görünce üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" demişti.
ABD’de Nevada Çölü'ndeki 51. Bölge baskını için bekledikleri gün gelen UFO hayranları çölün ortasında yeni bir çılgınlık başlattı. ‘Mermilerden kaçmak ve uzaylı görmek’ isteyen hayranlar anime filmlerden esinlenerek ‘Naruto koşusu’ yaptı.
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