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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 235 artarak 317 bin 929'a yükseldi.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 235 artarak 317 bin 929'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:59:40 -
ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 235 artarak 317 bin 929'a yükseldi.
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