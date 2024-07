ABD'de yeni bir iç savaş mı çıkacak? Dikkat çeken analiz

Gazeteci ve yazar Patrick Mazza "ABD'de neredeyse uzlaşmaz karşıtlıklar arasında büyüyen bir bölünme var. Bu bölünmenin bir tür çatışma olmadan nasıl çözüleceğini görmek zor. Kanlı olmayacağını umabiliriz, ancak bu ülkenin şiddet dolu tarihi güven vermiyor." dedi.

Mazza'nın yazısının tamamı:

2021 yılında Virginia Üniversitesi tarafından yapılan bir anket, tüm bölgelerde ayrılığa yüksek destek olduğunu, en büyük desteğin Güney Cumhuriyetçileri ve Batı Yakası Demokratları arasında olduğunu ortaya koydu.

ABD'de neredeyse uzlaşmaz karşıtlıklar arasında büyüyen bir bölünme var. Bu bölünmenin bir tür çatışma olmadan nasıl çözüleceğini görmek zor. Kanlı olmayacağını umabiliriz, ancak bu ülkenin şiddet dolu tarihi güven vermiyor.

13 Temmuz öğleden sonra bir aile ferdim beni aradı.

"Trump'ı vurdular. İç savaşlar böyle başlar."

Aile üyesi, sıkı bir Trump destekçisidir ve Trump kampındaki birçok kişi gibi, silah kullanıcısının tek başına hareket etmediğine inanıyor. Ateş hattında bir çatının korunmasız bırakılması gibi bariz bir eksiklik, bu inancı körüklüyor. Ayrıca, silah kullanıcısının önceden çatıda görülmesi ve bir merdiven ile tüfeği, aracından binaya yaklaşık 200 metre mesafeyi engellenmeden taşıyabilmesi gibi gerçekler de bu iddiayı destekliyor.

Bu büyük bir hata mıydı yoksa daha kötüsü mü, siyaset hakkında uzun zaman önce öğrendiğim bir gerçek, algının gerçeklik olduğudur. Bu nedenle, Trump daha ciddi bir yaralanma yaşasaydı, bu birçok kişinin gözünde şiddetli bir yanıtı meşrulaştırırdı. Bu, "Keşke vursaydı" gibi yaygın olan duygunun oldukça kısa görüşlü olduğunun bir nedenidir. Trump’ın sorunun kendisi olduğunu ve daha derin bir şeyin belirtisi olmadığını düşünen insanlar, durumu anlamıyorlar.

ABD'de neredeyse uzlaşmaz karşıtlıklar arasında büyüyen bir bölünme var. Bu bölünmenin bir tür çatışma olmadan nasıl çözüleceğini görmek zor. Kanlı olmayacağını umabiliriz, ancak bu ülkenin şiddet dolu tarihi güven vermiyor. Her halükarda, bu Kasım ayında kim seçilirse seçilsin, ABD nüfusunun büyük bir kesimi derinden mutsuz olacak, hatta varoluşsal olarak kendilerini tehdit altında hissedecekler. Bu, bölücü çatışmalar için tarif niteliğindir.

Son birkaç yıldır bu temaya geri dönüyorum. Bu yazıda, derin endişeye sebep olan birkaç yazımı inceleyeceğim. Yaygın ulusal çöküş beklentilerini ve hatta ayrı uluslara bölünmeye yönelik geniş duyguları gösteren anketler hakkında. Ve bunun gerçekleşme potansiyelini araştıran birkaç kitabın incelemeleri. Ardından, bir takip yazısında, önümüzdeki yıllarda mümkün olan en barışçıl şekilde nasıl yol alabileceğimize dair kendi düşüncelerimi sunacağım.

İç savaş olasılıklarına dair anketler

2021 tarihli bir yazımda, “ABD onarılmayacak durumda mı?” diye sormuştum.

“Anketler, siyasi yelpazenin tamamında ayrılığa yönelik geniş bir destek gösteriyor. Virginia Üniversitesi'nin yaptığı bir anket, Trump seçmenleri arasında mavi ve kırmızı eyaletlerin iki ayrı ülkeye bölünmesine yönelik desteğin %52, Biden seçmenleri arasında ise %41 olduğunu buldu. Diğer partiden liderlerin 'demokrasiye yönelik açık ve mevcut bir tehdit' olup olmadığı sorulduğunda, Biden seçmenlerinin %80'i ve Trump seçmenlerinin %84'ü evet yanıtını verdi.”

Diğer tarafın varoluşsal bir tehdit oluşturduğu hissi, tam da iç savaşlara neden olan etkendir. Lincoln'ün 1860'ta seçilmesi, mülklerini kaybetmekten korkan Güneyli köle sahipleri arasında bu hissi yarattı ve Konfederasyon'un ayrılmasına yol açtı.

"Hepsi bir arada ele alındığında, sorulması gereken soru şudur: ABD bildiğimiz haliyle sona mı eriyor? Şu anki haliyle devam etmesi, bir taraf ya da diğerinin bu durumu o kadar kabul edilemez hale mi getirecek ve ülke parçalanacak mı? Eğer Demokratlar 2024'te seçimi kazanırsa, kırmızı eyaletlerdeki ayrılma eğilimleri öne çıkacak mı? Eğer Cumhuriyetçiler kazanır ve kalıcı bir azınlık yönetimini pekiştirirse, bu durum Batı Kıyısı ve Kuzeydoğu'da nasıl bir etki yaratacak?”

2022'de, "Yeni anket iç savaş beklentilerinin yüksek olduğunu gösteriyor" başlıklı hikayede yakın zamanda yapılan bir anketin sonuçlarını bildirmiştim. "ABD vatandaşlarının yaklaşık %40'ı bir iç savaş çıkacağına inanıyor, %47'si tam bir ekonomik çöküş bekliyor ve %50'si ABD'nin küresel bir süper güç olarak sonunun önümüzdeki 10 yıl içinde geleceğini öngörüyor. Bunlar, YouGov ve The Economist tarafından 1-4 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen ve 1.000 ABD vatandaşı üzerinde 15 felaket senaryosu hakkındaki görüşleri sorulan bir anketin sonuçlarıdır. Hata payı %3 olan bu sonuçlar, bir zamanlar iyimserlik diyarı olan ABD'nin geleceği konusunda derin bir kötümserliğe gömüldüğünü gösteriyor."

Anketin tek bir olmulu noktası vardı. "Birçok kişi iç savaş beklerken, çok azı bunun iyi bir şey olacağını düşünüyor. Genel olarak, %69'u kötü, sadece %6'sı iyi yanıtını verdi."

Ayrıca, "Demokrasinin ABD'de hayatta kalacağına inananlar, bunun sona ermesini bekleyenlerden yalnızca biraz daha fazla, %39'a karşı %38. ABD demokrasisinin sonu geldiğini %13 tarafından çok olası olduğu düşünülüyor, ancak bunun çok olası olmadığını düşünenlerin sayısı %18." diye bildirmiştim.

Sonuçlar aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Hakimiyet arayışının tehlikeleri

Geçtiğimiz yıl muhafazakar yazar David French'in "Hakimiyet hırsı ABD'nin birliğini tehlikeye atıyor" başlıklı kitabını incelemiştim .

"Bölündükçe Düşüyoruz: Amerika'nın Ayrılık Tehdidi ve Ulusumuzu Nasıl Yeniden İnşa Edebiliriz adlı kitabını şu sözlerle tanıtıyor. 'Amerikalılar için temel bir gerçekliğin farkına varma zamanı geldi: Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli birliği garanti edilemez. Tarihin bu noktasında, Amerikalıları birbirinden uzaklaştırmaktan daha fazla bir araya getiren tek bir önemli kültürel, dini, politik veya sosyal güç yoktur. Kıta büyüklüğünde, çok etnikli, çok inançlı bir demokrasinin bir arada kalabileceğini varsayamayız ve siyasi sınıfımız giderek daha çeşitli ve bölünmüş bir Amerikan halkına uyum sağlayamazsa ve sağlamayacaksa bir arada kalabilmesi de düşünülemez.”

Yazar artan bölünmelerin suçunu tam da o sınıfı sorumlu olarak gösteriyor. ‘Amerikan siyasetini ve politikasını gerçekten yönlendiren insanlar tırmanışa kendini adamıştır ve tırmanışları arttıkça, kendilerini takip edenleri daha da büyük çılgınlıklara sürüklerler... kültürel ve ekonomik teşvikler, en fazla öfkeyi körükleyenlere her seferinde daha fazla şöhret ve servet kazandıracak şekilde hizalanır.’

French yazının devamında "Çoğulcu bir düzen dışında işlev görmeyecek kadar çeşitli bir ulusta, hakimiyet hırsı birliği tehlikeye atar. '... ulusal bölünmemizin her iki tarafındaki ahlaki, kültürel ve politik egemenlik arayışı ulusu ikiye (ya da üçe veya dörde) bölme riski taşır.'

"French'in kendisi , New York Post'un köşe yazısı editörü Sohrab Ahmari'nin 'David French-izm'e Karşı' başlıklı viral olan bir makale yayınlamasıyla, medeni özgürlüklere saygı anlamında medeniyet ve geleneksel liberalizmi savunması nedeniyle bir hedef geldi. French, Ahmari’nin siyasetin 'savaş ve düşmanlık' durumuna geçtiğini ve bu yüzden siyasi rakiplere karşı medeniyetin ve nezaketin 'ikinci derece değerler' olduğunu savunmasının tam olarak kendisinin uyardığı durum olduğunu söylüyor.

"'Bu tür bir 'egemenlik arayışı tehlikelidir... Ülkemizin en öfkeli kültür savaşçıları, çatışmalarının maliyetini bilmeli. Aksi takdirde Siyasi ve kültürel düşmanlarını ezmeye çalıştıkça, yönetmeye çalıştıkları ülkeyi yok edebilirler.'"

Ayrılma olasılıklarının araştırılması

2023'te yayınlanan, Ulusal bir boşanma mı? Ulusal bir dağılmanın potansiyelinin araştırlması başlıklı yazımda , aynı tema etrafında dönen muhafazakar bir yazar FH Buckley’nin bir diğer kitabını incelemiştim: Amerikan Ayrılığı: Ulusal Bir Dağılmanın Yaklaşan Tehdidi, .

Buckley kitabında Ayrılık hareketleri dünya çapında yükseldiğini söyleyerek İskoç bağımsızlık hareketini, Çekoslovakya ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasını ve Pakistan ve Endonezya'dan Türkiye ve Nijerya'ya kadar uzanan ülkelerdeki ayrılıkçı duyguları örnek olarak gösteriyor. 'Listede aşağı doğru indikçe hemen hemen her ülkede ayrılıkçı grupların olduğu görülüyor. Ve dünyada neredeyse tek başımıza bundan muaf olduğumuzu mu düşünüyoruz?' Buckley, iddiasını kanıtlamak için soldan gelen Kaliforniya ve Cascadia'daki ve sağdan gelen Teksas'taki ayrılıkçı çabaları örnek gösteriyor.

Buckley, "Şu anda dünya tarihinde ayrılıkçı bir dönemde yaşıyoruz" diye yazıyor

"'Halkları umutsuzca bölünmüş göründüğünde ülkeler bölünmekle tehdit eder,' diye yazıyor. 'Bugün İç Savaş'tan beri olduğumuzdan daha az birleşmiş durumdayız, siyaset, din ve kültürle bölünmüş durumdayız. Önemli olan tüm şekillerde, kanunun çıplak gücü dışında, 1861'deki kadar iki millete bölünmüş durumdayız.'

"Ulusal bölünmeler, bölünmüş hükümetin sağlık hizmeti ve göçmen reformu gibi temel meselelerin ortasında bir araya gelememesiyle siyasi çıkmaza neden oldu. Bu, İç Savaş'tan bu yana ilk anayasal krizi üretti. 'Ve 1861'de olduğu gibi, bu bir ayrılık reçetesi.'

"Ayrılma fikri 'İç Savaş'tan beri siyasi akıl hastanesine atılmış olsa da,' fikrin giderek daha saygın hale geldiğini iddia ediyor Buckley. 'Bir bölünmenin önündeki engeller çoğu insanın düşündüğünden çok daha düşük ve bir eyaletteki seçmenler Birlik'ten ayrılmaya kararlıysa muhtemelen bunu yapabilirler."

Buckley yazının bir kısmında “Bizi bir ayrılığa götüren bir trende olduğumuzu görüyorum. Bizi durdurabilecek anahtarlar çalışmadı ve birlik içinde kalmak istiyorsak motoru yavaşlatmayı öğrenmeliyiz.” Onun önerdiği çözüm ise “güçlerin eyaletlere devredilmesi”dir.

Bölgesel topluluklara yüksek destek

2023 tarihli bir başka makalede, "Bölgesel bağımsızlık ivme kazanırken, birbirimize bağımlılığımızı da göz önünde bulundurmalıyız" başlıklı yazımda, ABD'de insanların şaşırtıcı derecede yüksek bir oranının bir tür yetki devrini desteklediğini gösteren bir anketten bahsetmiştim.

"Ayrılma ve bağımsızlık için destek ilan eden hareketler hala nispeten küçük olsa da, fikre yönelik potansiyel destek şaşırtıcı derecede büyüktür. Yahoo News/YouGov tarafından Temmuz 2022'de yapılan bir anketin sonuçları şu bulgulara ulaştı:

- Cumhuriyetçilerin %32'si ve Demokratların %21'i ABD'nin "kırmızı" ve "mavi" ülkelere bölünmesinin daha iyi olacağına inanıyor.

- Cumhuriyetçilerin %42'si ve Demokratların %51'i durumun daha da kötüleşeceğini söylüyor.

- Genel olarak, seçmenlerin %21'i daha iyi durumda olduğunu söylerken, %46'sı daha kötü durumda olduğunu söylüyor.

"Çoğunluk statükoyu desteklese de, sayılar bağımsızlık hareketleri için büyük bir potansiyel destek tabanından bahsediyor. Virginia Üniversitesi'nin Temmuz-Ağustos 2021 anketi, Güney Cumhuriyetçileri arasında %66 ve Batı Yakası Demokratları arasında %47 oranında bölgesel sendikalara önemli bir destek buldu. (Sonuçlar açılış grafiğinde gösterilmiştir.) Yeni bölgesel sendikalara genel destek, herhangi bir bölgede en az üçte birdi.

“Bu sayılar, önümüzdeki yıllarda ABD yönetim yapılarında geniş çaplı bir yeniden düzenleme senaryolarına işaret ediyor. Tarih bir şey gösteriyorsa, o da büyük değişimlerin genellikle beklenmedik bir şekilde geldiğidir; Fransız Devrimi'nden Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar. Uzun süredir artan bir deprem fayında gerginlikler aniden kopmaya yol açtığında, bu tür dünyayı sarsan siyasi olaylara yol açan koşullar kopuş gelmeden önce uzun süre birikir. ABD'de bölünmeler bir süredir artıyor ve bir kırılma noktasına yakın olabilir. Nüfusun geniş kesimleri, büyük paranın çıkarları dışında tüm çıkarlara giderek daha az tepki veren bir siyasi sistemden dışlanmış hissediyor.”

İlerici bir bakış açısıyla ayrılık

ABD’nin merkezkaç eğilimleri üzerine en iyi çalışma, ilerici yazar Richard Kreitner’e aittir: Break It Up: Secession, Division and The Secret History of America’s Imperfect Union (Ayrılmak: Ayrılma, Bölünme ve Amerika’nın Kusurlu Birliğinin Gizli Tarihi). Kreitner, ABD tarihinde, köleliğin kaldırılması için Kuzey’in Güney’den ayrılmasını isteyen az bilinen bir çabayı da içeren ayrılıkçı hareketleri belgeler. 2022’de bu konuda “Soldan Ayrılma” başlıklı yazıda yazmıştım. Kreitner’ın vardığı sonuçlar ise uzun uzun alıntılanmaya değer.

"1840'ların radikal kölelik karşıtları, Köle Gücü'nün hükümet üzerinde o kadar tam bir kontrole sahip olduğunu ve bu güç içinde özgürleşmeye yönelik hiçbir ilerlemenin mümkün olmadığını düşünüyorsa, o güne -eğer çoktan gelmediyse- hızla yaklaştığımızı merak etmeli miyiz? Para Gücü'nün politikacılarımız üzerindeki kontrolü o kadar derinden yerleşmiş, o kadar ortadan kaldırılamaz hale gelmiş ki, mevcut siyasi sistemde hiçbir çare bulunamaz hale gelmiştir."

"Yaklaşan iklim kaosundan haklı olarak korkan Amerikalılar, ülkemizi insanlığı tehlike altındaki bir tür haline getiren bir yaşam biçiminden kurtarmak için hiçbir şey yapamayacak gibi görünen bir sistem içinde ne kadar süre çalışacaklar? Hükümetimiz geri dönülmez bir şekilde çökmüş görünüyor ve zamanımız tükeniyor... Anayasal hükümetteki çöküş neredeyse tamamlandı. Federal düzeyde, her şube, geleceğin kolayca çıkarılma umudu sunmadığı bir meşruiyet krizine saplanmış durumda."

"Siyasi söylemimiz başka yollarla iç savaştır - sanki bir ülkenin üyesi olmaya devam etmek istemiyormuşuz gibi konuşuyoruz... Ülkenin hayatta kalacağına dair hiçbir zaman bir garanti olmadı ve şimdi de yok... Tüm farklılıklarımıza rağmen Birliği korumak istediğimizi kabul ettiğimizi varsayalım... siyasi ve hatta sosyal davranışlarımızda önemli değişiklikler gerekecek. Birbirimizi boyun eğmeye zorlamaya devam edemeyiz veya diğer tarafın aniden buharlaşması, toptan yok edilmesi veya koşulsuz teslim olması fantezilerine kapılmamalıyız."

İlerici Kreitner burada muhafazakâr French'in duygularını yankılıyor. Ya da Rodney King’in sorduğu gibi, “Hepimiz anlaşamaz mıyız?”

Patrick MAZZA: 1981'den beri ilerici aktivist ve gazeteci. 1998'den beri Seattle'da ve 1977'den beri Pasifik Kuzeybatısı, diğer adıyla Cascadia'da yaşıyor.

