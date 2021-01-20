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Gündem ABD'de yaşlılara zulüm, Türkiye'de ise yaşlılara aşı...
Gündem

ABD'de yaşlılara zulüm, Türkiye'de ise yaşlılara aşı...

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:05:00 -
ABD'de yaşlılara zulüm, Türkiye'de ise yaşlılara aşı...

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi nedeniyle dünyada şuana kadar en çok can kaybı 408 bin 628 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedildi.

Türkiye'de ise bu sayısı 24.328 olarak kayıtlara geçti. Ölümcül salgına karşı aldığı tedbirlerle dünyayı kendine hayran bırakan Türkiye, Çin'den aldığı koronavirüs aşılarını uygulamaya aldı.

Tüm bu gelişmeleri Yeni Akit You Tube kanalında değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Fatih Uğurlu'nun o açıklamaları:

 

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