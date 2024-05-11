ABD’de yaşayan Müslüman kadının isyanı

Terör oluşumu İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı devam ederken dünyanın dört bir yanında insanlar tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

ABD gibi yahudilerin etkili olduğu ülkelerde Filistin’i destekleyen insanlara karşı baskı her geçen gün artıyor.

Müslümanlar ve sağ duyulu gayrimüslimler her geçen gün ABD yönetimi ve yahudi destekçilerinin daha fazla psikolojik – fiziksel şiddetine maruz kalıyor.

Filistin’de ve kendi ülkesinde yaşananlara dayanamayan Müslüman bir kadın, sosyal medyada yayınladığı video ile adeta siyonistlere ve destekçilerine isyan etti.