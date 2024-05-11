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Gündem ABD’de yaşayan Müslüman kadının isyanı
Gündem

ABD’de yaşayan Müslüman kadının isyanı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 15:02:00 -

Filistin’de ve kendi ülkesinde yaşananlara dayanamayan Müslüman bir kadın, sosyal medyada yayınladığı video ile adeta siyonistlere ve destekçilerine isyan etti.

Terör oluşumu İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı devam ederken dünyanın dört bir yanında insanlar tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. 

ABD gibi yahudilerin etkili olduğu ülkelerde Filistin’i destekleyen insanlara karşı baskı her geçen gün artıyor. 

Müslümanlar ve sağ duyulu gayrimüslimler her geçen gün ABD yönetimi ve yahudi destekçilerinin daha fazla psikolojik – fiziksel şiddetine maruz kalıyor. 

Filistin’de ve kendi ülkesinde yaşananlara dayanamayan Müslüman bir kadın, sosyal medyada yayınladığı video ile adeta siyonistlere ve destekçilerine isyan etti. 

Videoda yahudilerin her şart altında mağdur edildiği algılarına tepki gösteren kadın, Başörtümle dalga geçiyorsun, Peygamberime hakaret ediyorsun, Kur’an-ı Kerim yakıyorsun, Filistin'de halkımı öldürüyorsun ve terörist biz miyiz?” dedi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu görüntüler kısa sürede milyonlar tarafından izlendi. 

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