ABD'de yapılan araştırma sonucu: Erken Yaşta Emeklilik bunamayı arttırıyor

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre erken yaşta emekli olmanın demansı (bunama) hastalığını tetiklediği ortaya çıktı.

18 bin kişinin verileri araştırıldı

Araştırma New York'taki Binghampton Üniversitesi'nde yapıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 60 yaşından önce emekli olmanın, bellek ve benzeri zihinsel yetilerin bozukluğu anlamına gelen demansıyı hızlandırabileceği tespit edildi.

Çalışma yaklaşık 18 bin kişinin verilerinin incelenerek yapıldı. Erken yaşta emekli olanların geç yaşta emekli olanlara göre çalışma hayatında mental olarak uyarılma durumundan yoksun kaldıkları için hafıza ve bilişsel yeteneklerinin daha hızlı bir şekilde azaldığı saptandı.

Dünyada 50 milyon demans hastası bulunuyor

Araştırma sonuçlarına göre emeklilikte sosyal etkinliklere katılımın ve insanlarla etkileşimin azalması nedeniyle demansının hızlanabileceği ifade edildi.

Dünyada genelinde bilişsel ve zihinsel yetilerde bozulma şeklinde kendini gösteren "demans" (bunama) hastası 50 milyon kişi bulunuyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor.