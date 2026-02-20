ABD’de umut veren adım: Parkinson’a beyinden kök hücre müdahalesi

Parkinson hastalığı, ilerleyici bir nörolojik rahatsızlık olarak dünya genelinde milyonlarca kişi etkiliyor. Mevcut tedaviler semptomları hafifletebiliyor ancak hastalığın ilerlemesini durdurduğu ya da yavaşlattığı kanıtlanmış bir yöntem bulunmuyor.

Uzmanlar hastalığı şöyle açıklıyor: Hastalığın temelinde beyindeki dopamin üreten sinir hücrelerinin zamanla kaybı yatıyor. Hareketin düzenlenmesinde kritik rol oynayan dopaminin azalması; titreme, kas sertliği ve hareketlerde yavaşlama gibi belirtilere yol açıyor.

BEYNE HÜCRE NAKLİ

ABD'de Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, dopamin kaybını doğrudan hedef alan yeni bir yaklaşımı test etti. Erken klinik çalışmada, özel tasarlanmış kök hücreler doğrudan beynin hareket merkezine yerleştirdi.

Çalışmanın baş araştırmacısı beyin cerrahı Brian Lee, beynin yeniden normal düzeyde dopamin üretebilmesi halinde Parkinson’un ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini ve motor fonksiyonların iyileştirilebileceğini belirtti.

KÖK HÜCRELERİ YENİDEN PROGRAMLADILAR

Tedavide kullanılan hücrelerin, deri ya da kan gibi yetişkin hücrelerin yeniden programlanmasıyla elde ediliyor ve farklı hücre tiplerine dönüşebilme özelliğine sahip olduğu aktarıldı. Araştırmacılar, bu hücrelerin dopamin üreten beyin hücrelerine dönüşerek kaybedilen sinir hücrelerinin yerini almasını hedefliyor.

Operasyon sonrası hastalar 12 ila 15 ay boyunca yakında izlenecek. Araştırmacılar; aşırı istemsiz hareket (diskinezi), enfeksiyon gibi olası yan etkileri takip edecek ve katılımcıların beş yıla kadar izlenmesi planlanıyor.

ABD'de üç merkezde yürütülen klinik çalışmalara, orta ve orta-ileri evredeki 12 Parkinson hastasının katıldığı belirtildi.