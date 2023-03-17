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Teknoloji ABD'de ücretli abonelik hizmeti! Meta duyurdu
Teknoloji

ABD'de ücretli abonelik hizmeti! Meta duyurdu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ABD'de kullanıcılarının hesap doğrulamaları için ücretli abonelik hizmetini devreye soktu.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 21:32:00 -
ABD'de ücretli abonelik hizmeti! Meta duyurdu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ABD'de kullanıcılarının hesap doğrulamaları için ücretli abonelik hizmetini devreye aldı.

Meta'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şubat ayında test edildiği duyurulan "Meta Verified" hizmetinin ABD'de başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, hizmetten yararlanacak web kullanıcılarından 11,99 dolar, Apple IOS veya Google Android kullanıcılarından 14,99 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Hesaplarını resmi bir kimlikle doğrulayan Facebook ve Instagram kullanıcıları, "mavi tik" rozetinin yanı sıra, taklitlere karşı hesap koruması ile müşteri desteğine doğrudan erişim gibi imkanlar elde edecek.

Sosyal medya platformu Twitter da geçen yıl ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.
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