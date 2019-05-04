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ABD'de uçak pistten çıkıp nehre indi!

ABD'nin Florida eyaletine iniş yapan Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı pistten çıkarak nehre sürüklendi. Can kaybının olmadığı olayda 2 kişi hafif yaralandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 07:34
ABD'de uçak pistten çıkıp nehre indi!

Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının ABD'nin Florida  eyaletindeki bir havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak nehre  sürüklendiği belirtildi. 

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde Endonezya ve  Etiyopya'da yaşanan kazalarla gündeme gelen Boeing'in 737 modeli yolcu uçağı  Florida eyaletinde pistten çıktı.

Küba'nın Guantanamo Körfezi'nden kalkan ve 136 yolcu taşıyan uçağın  Jacksonville'daki bir havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak St. John  Nehri'ne sürüklendiği kaydedildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda 2 kişinin hafif  yaralandığı belirtildi.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10  Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan  kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing  737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal  Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.  189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe  geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya,  İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında olduğu birçok  ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve  hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların MCAS adlı sistemi  için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı  sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan  MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları  sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 07:34
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