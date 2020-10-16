ABD’de tutuklanan 5 bin kişi hüküm giymeden öldü

Reuters'ın araştırmasına göre, hayatını kaybedenlerin çoğunluğu iddia edilen suçlardan hiç hüküm giymemiş kişilerden oluşuyor.

Yapılan araştırmaya göre, 2008 ile 2019 yıllarının ön planda tutularak incelemeye alındığı 12 yıllık süreçte, özellikle Başkan Donald Trump yönetiminin ilk üç yılında ölüm oranları en yüksek noktaya yükseldi.

Çalışmada 7 bin 500 ölüm hadisesi incelenirken 2008 ile 2019 yılları arasında cezaevinde ölen kişilerin 3'te ikisine denk gelen 4 bin 998 kişinin, henüz mahkemeye çıkarılmadan hayatını kaybettiği anlaşılıyor.

Reuters'ın bulgularına göre bu artış sebebi; cezaevlerindeki hastalık, intihar, aşırı dozda uyuşturucu ve alkol kaynaklı olduğunu gösteriyor.