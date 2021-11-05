ABD'de Türkiye korkusu: YPG'yi artık korumayalım

Amerika Birleşik Devletleri’nin en etkin politik yayınları arasında yer alan The National Interest, ABD’nin Suriye'deki misyonunu tamamladığını ve Türkiye'nin muhtemel operasyonu karşısında YPG/PKK'nın korunmaması gerektiğini yazdı. Michael Hall imzalı haberde YPG/PKK'nın Suriye hükümetinden koruma aldığı gerekçesiyle çekilmesi gerektiğine vurgu yapılarak "ABD'nin çekileceğini açıklamasından sonra PKK/YPG, kendisini korumak için Suriye hükümetiyle anlaştı. Sonuçta onlar kimin koruma sağladığına değil, korumayı verene bakıyor" denildi. Türkiye'nin olası bir operasyonu karşısında ABD'nin PKK/YPG'yi korumasının mümkün olmadığının ifade edildiği yazıda "Suriye'de küçük bir ABD birliği bile bırakmak Amerikalıların hayatını tehlikeye atar. ABD'nin bir NATO üyesi olan ve Amerikan nükleer silahlarına ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı Kürtleri savunmak için harekete geçmesi mevzu bahis bile olamaz" görüşlerine yer verildi.