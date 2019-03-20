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ABD'de Türkiye ile ilgili skandal haber: Dışlanmaları gerekiyor

Washington Times gazetesi, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması halinde söz konusu birlikten dışlanması gerektiğini yazdı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:56
ABD'de Türkiye ile ilgili skandal haber: Dışlanmaları gerekiyor

ABD merkezli Washington Times gazetesi, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle, birliğin varlığını tehdit ettiğini ve NATO'dan dışlanmasının gerektiğini ileri sürdü. Gazete, Yunanistan gibi ülkeleri unutup Rusya ile bu konularda yakın ilişki kuran başka bir ülke olmadığı yalanını da yazdı.

ABD merkezli Washington Times gazetesi, terörle mücadelesinde NATO’dan beklediği desteği görememesine rağmen birliğin güney sınırlarını koruyan ve birliğin en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin NATO’dan dışlanması üzerine bir makale yayımladı.

Tehditleri yazdılar

Aynı zamanda NATO’nun da güney sınırı olan topraklarını terörden korumak için NATO’dan istediği hava savunma sistemleri noktasında Batılı ülkelerce sürekli oyalanan Türkiye’nin kendi göbeğini kendi kesmesinden rahatsız olan gazete, Ankara’nın Moskova yönetimiyle sürdürdüğü S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının ''tarihin en başarılı ittifakı olan NATO'nun varlığını tehdit ettiğini'' öne sürdü.

NATO üyesi ülkelerin Türkiye’ye karşı tutumları sonucunda S-400 anlaşmasının gerçekleştiğini göremeyen Washington Times gazetesi, bu anlaşmayı, ''Türkiye'nin, bu hamlesinin sonuçları olmayacağına inandığı için ABD'nin çağrılarını göz ardı ettiğini'' iddia etti.

Eşi benzeri yokmuş

NATO üyesi olan Yunanistan'ın sahip olduğu Rus yapımı S-300'leri görmezden gelen gazete, Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak ''Avrupalı ve ABD'li silah tedarikçileriyle yakın ilişkileri olan bir NATO ülkesinin Rus silahları temin etmesini'' eşi benzeri olmayan bir durum olarak yorumladı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:56
  1. Ankara
  2. Washington Times
  3. ABD

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah7 dk önce
    PKK terör örgütü de NATOdan çıkmamızı istiyor. Türkiyenin NATOdan çıkmasını sadece teröristler ister, isteyenlerin geçmişini araştırın, soyu ya Ermeni'dir ya Yahudi.
  • hasanhasan10 dk önce
    Dışlamazsanız şerefsizsiniz.

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