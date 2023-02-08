ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2022'ye ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri aralıkta bir önceki aya göre 11,6 milyar dolar artarak 4,8 trilyon dolar oldu.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, aralıkta 25 milyar dolar artış yönündeydi.

Tüketici kredilerinde geçen yıl kasımda yaşanan artış ise 27,96 milyar dolardan 33,1 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 7,2 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 4,3 milyar dolar artış gösterdi.

Tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre aralıkta devir yapan krediler yüzde 7,3, devir yapmayan krediler ise yüzde 1,5 artış kaydetti.

Geçen yıl genelinde ise tüketici kredileri 2021'e göre yüzde 7,8 artarken, devir yapan kredilerde yüzde 14,8 ve devir yapmayan kredilerde yüzde 5,6 artış gerçekleşti.