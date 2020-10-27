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Ekonomi ABD'de tüketici güveni ekimde düşüş gösterdi
Ekonomi

ABD'de tüketici güveni ekimde düşüş gösterdi

Ülkede tüketici güven endeksi, ekimde aylık 0,4 puan azalışla 100,9 seviyesine geriledi - Bu dönemde piyasa beklentisinin altında kalan verinin, ekimde 102 değerini alması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:42:19 -
ABD'de tüketici güveni ekimde düşüş gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak 100,9 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak 100,9'a düştü.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle mayıs ve hazirandaki yükselişinin ardından temmuz ve ağustosta düşüşe geçen, eylül ayında ise yeniden toparlanma gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 102 olması yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentisinin altında gerçekleşen veri, eylülde sert bir yükseliş göstererek 101,3 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ekimde 5,7 puan artışla 104,6 seviyesine yükseldi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 4,5 puan azalarak 98,4 değerine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin eylül ayındaki iyileşmenin ardından ekimde hafif bir düşüş gösterdiğini belirtti.

Tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin değerlendirmesinin iyileştiğini ancak beklentilerin düştüğüne işaret eden Franco, tüketicilerin, özellikle Kovid-19 vakalarının arttığı ve işsizliğin hala yüksek olduğu 2020'nin son aylarında ekonominin ivme kazanacağını öngörmesini sağlayacak çok az unsur olduğunu ifade etti.

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