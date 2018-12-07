ABD'de tüketici güveni beklentinin üzerinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), aralık başında 97,5 değerini alarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.



Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, aralık ayına ilişkin öncü UMICH, önceki aya kıyasla değişmeyerek 97,5’te sabit kaldı. Endekse yönelik beklenti ise 97 seviyesindeydi.



Beklentinin üzerinde açıklanan endekste tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara yönelik değerlendirmesindeki iyileşme etkili oldu.



Verilere göre, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 112,3'ten 115,2'e yükselirken, Beklentiler Endeksi 88,1'den 86,1'e geriledi.

Analistler, Amerikalı tüketicilerin ekonomiye yönelik güvenlerinde güçlü iş gücü piyasası ve artan gelirlerin önemli rol oynadığına işaret ederken, bu faktörler değişmedikçe siyasi ve finansal belirsizliklerin tüketimi fazla etkilemeyeceğini belirtiyor.