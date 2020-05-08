  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ABD'de toptan eşya stokları ve satışları martta azaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:19:49 -
ABD'de toptan eşya stokları ve satışları martta azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD’de toptan eşya stokları martta yüzde 0,8, toptan eşya satışları ise yüzde 5,2 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 650,7 milyar dolara geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, stokların yüzde 1 azalması yönündeydi.

Toptan eşya stokları martta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2 düşüş kaydetti. Toptan eşya stoklarında şubat ayında meydana gelen düşüş de yüzde 0,7'ye revize edildi.

Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 5,2 azalışla 475 milyar dolara geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı