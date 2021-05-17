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Dünya ABD'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 585 bin 978'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:13:00 -
ABD'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 16 bin 953 artışla, 32 milyon 941 bin 520'ye yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 269 artarak 585 bin 978'e çıktı.

California, 3 milyon 768 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 929 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 292 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 690 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 953 ve Texas'ta 50 bin 941 olarak kayıtlara geçti.

121 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 157 milyondan fazla kişiye ilk doz, 121 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 965 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 627 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 435 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 274 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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