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Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1330 artışla 747 bin 167'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:45:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 122 bin 619 artışla 46 milyon 93 bin 167 oldu.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1330 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde can kaybı sayısı 747 bin 167'ye yükseldi.

California 4 milyon 932 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 242 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 72 bini aşkın can kaybıyla California ilk sırada yer alırken, bu rakam Texas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 80’ine en az bir doz, yüzde 69,6’sına ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 10’una ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 221,7 milyondan fazla kişiye ilk doz, 192,5 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 19,1 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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