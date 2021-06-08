  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne utanma, ne istifa ne de soruşturma var! Pompaladıkları korku yanlarına mı kalacak?

DEVA Partisi'nden istifa etti, Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum

İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Metroya yok tabloya ve yandaşa var

Riyakarlığın ispatı! HDP ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası arasındaki fark

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı! Ortalık karışacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için flaş talep

'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Firari vatan haini Can Dündar'a soğuk duş

Alman basınından çarpıcı analiz: Türkiye ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktı

Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK'nın savaşı Kürt halkı için değil
Emine Erdoğan'dan müsilaj açıklaması
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a teklif
Özat'ın Belözoğlu'nu suçladığı FETÖ fotoğrafı başkasına ait çıktı
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 353 artarak 597 bin 984'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:11:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 15 bin 495 artışla 33 milyon 378 bin 859'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 353 artarak 597 bin 984'e çıktı.

California, 3 milyon 796 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 964 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 580 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 472 ve Texas'ta 51 bin 736 olarak kayıtlara geçti.

139 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 28 milyon 996 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 984 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 474 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 351 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay