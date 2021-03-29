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Dünya ABD'de son bilanço açıklandı
Dünya

ABD'de son bilanço açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artarak 549 bin 335'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:22:00 -
ABD'de son bilanço açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 43 bin 598 artarak 30 milyon 262 bin 717'ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 510 artarak 549 bin 335'e ulaştı.

California 3 milyon 660 binden fazla vaka ve 58 bin 949 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 782 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 44 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Yapılan aşı sayısı 143 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 143 milyon 462 bini aştı. Ülkede yaklaşık 93 milyon kişiye ilk doz, 51 milyon civarında kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 534 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 39 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 312 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 201 bin 623 ölümle Meksika izliyor.

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