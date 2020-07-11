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Aktüel

ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 851 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:04:24 -
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 851 kişi hayatını kaybetti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 851 artarak 136 bin 720'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 851 artarak 136 bin 720'ye çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 807 bin 496 vakayla Brezilya, 825 bin 753 vakayla Hindistan ve 720 bin 547 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 426 bin 16 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 375 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 312 binden fazla vakayla California ve 251 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 41 milyon 32 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 460 bini geçti.

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