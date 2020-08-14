ABD'de skandal Türkiye çağrısı: Gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa...

Amerika Birleşik Devletleri'nde Senatör Bob Menendez ile Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdıkları mektupta, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım talebinde bulundular.

Mike Pompeo'un Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a yapacağı görüşme öncesi gönderilen mektupta, Donald Trump yönetiminden Türkiye'nin 'Gemilerini uluslararası sulardan çekmesi yönünde çağrıda bulunması' ve Pompeo'ya 'Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamak için AB ile birlikte çalışması' talebinde bulunuldu.

Skandal mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakan Pompeo:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yarın Viyana'da yapacağınız görüşmenin öncesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki provokatif eylemleri konusunda ciddi endişelerle yazıyoruz. Bu haftanın başlarında Türkiye, petrol ve gaz arama faaliyetleri adına Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesine giden bir sondaj gemisine eşlik etmek üzere donanma gemileri gönderdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın Ağustos ayı sonuna kadar yeni sismik arama ve sondaj ruhsatları vereceğini söyledi.

Daha önce de belirttiğiniz gibi, 'ABD'nin Türkiye'nin hukuka aykırı sondaj yapmasına izin vermeyeceğini' ve 'Türkiye'ye uluslararası sularda eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve tüm önlemlerin alınması için diplomatik girişimlerde bulunacağımızı söyledik. Yapılacak tüm eylemler yasaldır'. Önceki açıklamalarınız gereğince, Türkiye'ye gemilerini Yunanistan münhasır bölgesinden çıkarması ve bu konuyu uluslararası hukuka uygun olarak çözmesi çağrısında bulunmanızı rica ediyoruz.

İkinci olarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki artan provokasyonlarına ve yasa dışı eylemlerine koordineli bir yanıt için derhal Avrupa Birliği ile çalışmaya başlamanızı rica ediyoruz. Avrupa Birliği halihazırda iki Türk enerji yöneticisine giriş yasağı koydu ve varlıkların dondurulması kararını aldı ve Fransa yakın zamanda Doğu Akdeniz'e gemiler konuşlandırdı. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasadışı eylemleri sürdürmeye devam etmesi ve bu meseleleri tarafsız bir uluslararası mahkeme aracılığıyla çözmeyi reddetmesi halinde, Türkiye ekonomisinin kilit sektörlerine uygulanacak kapsamlı bir ortak yaptırım planını derhal geliştirmelidir.

Üçüncü olarak, yönetimin yasalara uyması ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) yasasının 231. Bölümü uyarınca Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması konusundaki ısrarımızı yineliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye, uluslararası yükümlülüklerinden kaçmış ve NATO İttifakından uzaklaşmıştır. Yönetimin Türkiye'ye yasalar kapsamında S-400'ü satın aldıktan sonra yaptırım uygulamaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki saldırganlığını cesaretlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kritik zamanda kararlı bir şekilde hareket edememesi, sadece Türklerin daha fazla tırmanmasına davetiye çıkaracaktır.

Bu nedenle, Türkiye'nin donanma gemilerini Yunanistan'ın münhasır bölgesinden çıkarmasını ve uluslararası yükümlülüklerine uymasını sağlamak için tüm uygun önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz."