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Dünya ABD'de siyahi polisin cenazesinin 'beyazlara ait' olduğu gerekçesiyle bir mezarlığa gömülmesine izin verilmedi
Dünya

ABD'de siyahi polisin cenazesinin 'beyazlara ait' olduğu gerekçesiyle bir mezarlığa gömülmesine izin verilmedi

ABD'nin Louisiana eyaletinde Oaklin Spring Mezarlığı, siyahi polis şefi yardımcısının cenazesinin sadece beyazlara ait olduğu gerekçesiyle mezarlığa gömülmesine izin vermemesi tartışmalara neden olunca yönetmeliği değiştirmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 09:14:00 -
ABD'de siyahi polisin cenazesinin 'beyazlara ait' olduğu gerekçesiyle bir mezarlığa gömülmesine izin verilmedi

ABD'nin 200 yılı aşkındır kanayan yarası sistematik ırkçılık, hız kesmeden devam ediyor.

Perşembe günü, Louisiana eyaletinde, siyahilere yönelik ayrımcılığın ulaştığı noktayı gözler önüne seren bir olay yaşandı.

Eyalete bağlı Oaklin Spring kasabası, Oaklin Spring Mezarlığı yönetmeliğinde yer alan "Sadece beyazların cenazelerinin gömülmesine izin verilir." maddesini gerekçe göstererek, Polis Şefi Yardımcısı Darrell Semien'in cenazesinin mezarlığa gömülmesine müsaade etmedi.

"Bunun yaşandığına inanamıyorum"

Bir yandan konuya çözüm arayan Semien'in acılı eşi Karla Semien, Facebook üzerinden yaşadığı üzüntü ve hayal kırıklığını paylaşınca olay basına yansıdı.

Karla Semien, "Bunun yaşandığına inanamıyorum. Oaklin Springs Mezarlığına eşime mezar yeri almaya gittim. Orada görüştüğüm kadın bana parsel satamayacağını çünkü mezarlığın sadece beyazlara ait olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kadının mezarlığa ait yönetmeliği de kendisine gösterdiğin belirten Semien, "Öylece benim ve çocuklarımın karşısında duruyordu. Yüzümüze vurulan tokada bakın. Louisiana Oberlin'de 2021'de bunların yaşandığına inanamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan basınında ve sosyal medyada mezarlığa tepki yağdı.

Çıkan tartışma üzerine toplanan mezarlık yönetim kurulu, söz konusu maddeyi yönetmeliğinden çıkarmak durumunda kaldı ve Darrell Semien'in cenazesinin mezarlığa gömülmesine izin verildi.

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