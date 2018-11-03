ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir yoga stüdyosuna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.03 Kasım 2018 Cumartesi 10:55
Tallahassee Polis Şefi Michael DeLeo, gazetecilere yaptığı açıklama, dün akşam silahlı bir kişinin bir alışveriş merkezinde yer alan yoga stüdyosunu basarak etrafa ateş açtığını söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı, 40 yaşındaki saldırganın da kendisini vurarak öldürdüğü belirtildi.
Polis olayın soruşturulduğunu bildirdi.
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