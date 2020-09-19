  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:26:00 -
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinde, yaklaşık 100 kişinin “eğlence düzenlediği” bir eve, sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırı esnasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aynı zamanda, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Rochester polisi, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kentte gerginlik hakim

Rochester kentinde, bir süredir gerginlik had safhada. Siyahi Amerikalı Daniel Prude’un Mart ayında gözaltına alınırken, Rochester polisi tarafından kafasına poşet geçirilerek öldürülmesinin ardından, polis memurları uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilerin odağı haline getirilmişti.

Prude’un ölümüne neden olan polisler, cinayet nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf
Dünya

Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf

Avrupalı bir diplomat, Türkiye-Fransa geriliminde NATO'nun, askeri ve stratejik konumu sebebi ile Türkiye'yi karşısına almak istemediğini sö..
SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı