ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.
ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinde, yaklaşık 100 kişinin “eğlence düzenlediği” bir eve, sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırı esnasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aynı zamanda, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Rochester polisi, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kentte gerginlik hakim
Rochester kentinde, bir süredir gerginlik had safhada. Siyahi Amerikalı Daniel Prude’un Mart ayında gözaltına alınırken, Rochester polisi tarafından kafasına poşet geçirilerek öldürülmesinin ardından, polis memurları uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilerin odağı haline getirilmişti.
Prude’un ölümüne neden olan polisler, cinayet nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.