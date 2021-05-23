ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
ABD'nin New Jersey eyaletinde parti düzenlenen bir evde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
New Jersey eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Cumberland bölgesinde yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir partide silahlı saldırı yaşandı.
Saldırıda biri erkek, diğeri kadın 2 kişi vurularak öldürüldü, en az 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayın faili ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.