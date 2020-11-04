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Aktüel ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisinde sandalye dağılımı belli olmaya başladı
Aktüel

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisinde sandalye dağılımı belli olmaya başladı

Şu ana kadar Demokratlar Senato'daki sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti - Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 145 sandalye ile üstünlüğü kazandı; Demokratların sandalye sayısı 119 oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:01:04 -
ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisinde sandalye dağılımı belli olmaya başladı

ANKARA (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçiler 145 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 119 oldu.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaştı.

- Senato ve Temsilciler Meclisi seçimi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, özellikle Trump ile Biden arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.



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