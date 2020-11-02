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Aktüel ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor
Aktüel

ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:49:23 -
ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere 2 gün kala 5 farklı eyalette seçim mitingi düzenlerken, Demokrat rakibi Joe Biden ise Pennsylvania'da taraftarlarıyla buluştu.

Başkan Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için yoğun seçim trafiğini sürdürüyor.

Pazar günkü programında seçimlerin kritik eyaletlerinden Florida, Michigan, Kuzey Carolina, Iowa ve Georgia'da seçim mitingleri organize eden Trump, sabah Michigan'da destekçileriyle buluştu.

Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin katıldığı mitingde konuşan Trump, "Geçen seçimde olduğu gibi bu yıl da Michigan'ı kazanacağız, Uykucu Biden'ın burayı kazanmasına izin vermeyin." şeklinde konuştu.

Daha sonra Iowa'ya geçen Trump, buradaki mitingin ardından sırasıyla Kuzey Carolina, Georgia ve akşam da Florida'da seçmenleriyle buluşacak.

Trump'ın 2016 seçimlerini kazanmasında önemli rol oynayan söz konusu eyaletlerdeki seçim çalışmalarının sandığa nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor.

- Biden, kritik eyalet Pennsylvania'da programa katıldı

Öte yandan anketlerde Trump'ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden ise seçimlerin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da taraftarlarıyla bir araya geldi.

Pennsylvania'nın Philadelphia kentindeki etkinlikte konuşan Biden, Trump'a yüklenerek, "Sizi Kovid-19 salgınından ve onun ekonomik etkilerinden koruyamayan bir başkan, 4 yıl daha bu ülkeyi yönetmeyi hak etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım Salı başkent Washington'da, Biden'ın ise memleketi Delaware'de olacağı açıklandı.

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