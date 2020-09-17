ABD'de Sally kasırgasında 1 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - ABD'nin güneydoğu sahillerinde etkili olan Sally kasırgasında en az bir kişi yaşamını yitirirken, şiddetli fırtına ve seller nedeniyle bölgede mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak üzere çalışmalar sürüyor.

Ülkenin güney eyaletleri Florida ve Alabama arasındaki sahil hattını vuran kasırga, saatteki hızı 165 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar ve aşırı yağışın yol açtığı sellerle hayatı olumsuz etkiliyor.

Alabama eyaletine bağlı Orange Beach şehri Belediye Başkanı Tony Kennon, kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Kasırga 1 milyon kişinin yaşadığı sahil hattındaki 540 bin ev ve iş yerinin elektrikleri kesildi.

Florida eyaletine bağlı Pensacola şehrinde yağmur suları nedeniyle sokaklarda 1 metreye varan su birikintileri oluştu.

Bölgede, şiddetli fırtına ve seller nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak üzere çalışmalar devam ediyor.



Şehrin rıhtımında demirli, Kristof Kolomb'un Atlantik Okyanusu'nu aşarak Amerika'yı keşfettiği "Nina" gemisinin modeli kasırganın dev dalgalarında kayboldu.

Atlantik Okyanusu'nda oluşan bir başka kasırga Laura, geçen ay güneybatıdaki Louisiana eyaleti kıyılarında etkili olmuştu.