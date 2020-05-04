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Aktüel

ABD'de sağlık çalışanlarına 1 milyon dolarlık gizli bağış

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:04:12 -
ABD'de sağlık çalışanlarına 1 milyon dolarlık gizli bağış

NEW YORK (AA) - ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden hastane çalışanlarına, kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından 1 milyon dolar bağış yapıldı.

Amerika’nın AP haber ajansındaki haberde, California’nın Dominic Hastanesine ulaşan mektuptan 1 milyon dolarlık bağış çekinin çıktığı, hayır sahibinin ise kimliğini gizli tuttuğu öğrenildi.

Haberde, bağış sahibinin hastane çalışanlarına yazdığı notta, "Toplumumuzu iyileştirmek adına verdiğiniz mücadele için teşekkür ederiz. Sizi kahraman yapan bu insanlığınızdır." ifadesine yer verdiği belirtildi.

1 milyon dolarlık bağışın hastanedeki hemşire, tekniker, temizlik personeli gibi haftada ancak 600-800 dolar arası kazanan çalışanlar için yapıldığının da altı çizildi.

Yapılan bağış, hastane çalışanlarına büyük sevinç yaşatırken, hastane yöneticisi Dr. Nanette Mickiewiz, bağışın hastane çalışanlarının işlerini mükemmel şekilde ve adanmış bir ruhla yaptıklarının kanıtı olarak gördüğünü ifade etti.

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