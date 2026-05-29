  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme MHP'den çok net Terörsüz Türkiye mesajı Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! İşte gündeme bomba gibi düşen o isimler Herkes merak ediyordu! İşte CHP ile bayramlaşan siyasi partiler “Fil Rotem” öldürüldü! Ege'de hareketli saatler! Yunan gemisine resti çekti: Sık hadi lan sık Kölelik kanunu oy birliğiyle kaldırıldı Kara kanunu kaldırdı kara gözlük taktı CHP'de kritik toplantı ertelenmişti... Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi! Herkesin bildiğini yeni kabul eden BM, İsrail’i "kara listeye" aldı Sapıklıkları tescillendi
Dünya ABD'de roket testinde şiddetli patlama! Dev proje başlamadan bitti
Dünya

ABD'de roket testinde şiddetli patlama! Dev proje başlamadan bitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de roket testinde şiddetli patlama! Dev proje başlamadan bitti

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin’e ait New Glenn roketi, Florida’da yapılan motor testi sırasında şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Yaşanan kazanın ardından açıklama yapan şirketin sahibi Jeff Bezos, "Patlamanın kesin nedenini bilmek için çok erken ancak şimdiden üzerinde çalışıyoruz. Bizim için zor bir gün" ifadelerini kullandı. Rakip şirket SpaceX’in CEO’su Elon Musk ise Bezos'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin’e ait "New Glenn" roketinin fırlatma rampasında yapılan motor testi sırasında patlama meydana geldi.

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin’e ait "New Glenn" roketinin motor testi sırasında korku dolu anlar yaşandı. ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndaki bir rampada gece gerçekleştirilen test esnasında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmazken, çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı. Şirketin kurucusu Jeff Bezos, yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada tüm personelin güvende olduğunu belirterek, "Patlamanın kesin nedenini bilmek için çok erken ancak şimdiden üzerinde çalışıyoruz. Bizim için zor bir gün. Ne gerekiyorsa yapıp uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer" ifadelerini kullandı. Blue Origin’in rakibi SpaceX’in CEO’su Elon Musk da bir geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, "Yaşanan kazadan ötürü üzgünüm. Umarım en kısa sürede telafi edersiniz" dedi.

Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama
Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama

Dünya

Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama

İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu
İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu

Dünya

İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu

İran'da peş peşe patlamalar!
İran'da peş peşe patlamalar!

Dünya

İran'da peş peşe patlamalar!

İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler
İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler

Dünya

İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23