ABD'de protestocuları elindeki yay ve okla vuran adam tuhaf görüntülere neden oldu

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucu ölmesi üzerine birçok kentte protestolar düzenlendi.

Birçok eyalete sıçrayan protestolarda Trump destekçisi bazı grupların da meydana inmesi tansiyonu artırdı.

Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki gösteriler sırasında trafikte olan Brandon McCormick isimli kişi, elinde ok ve yayla arabadan çıkarak göstericilere doğru tuttu. McCormick'in dalgınlığından faydalanan bir kişi ise adamı etkisiz hale getirdi.

Olay anını Twitter'da da görüntüleyen @Gingersonfire kullanıcı adlı eylemci medyaya "Arabasından çıktı, 'Yeter artık' diye bağırmaya başladı ve insanların üzerine çullanmasından önce doğrudan insanları hedef aldı. Bana bağırıyordu ardından da arkamdaki bir siyahiye doğru oku doğrulttu" dedi.

ABD'de Trump yanlısı yayınları ile dikkat çeken Fox'a konuşan oklu saldırgan ise kendisine iki siyahinin saldırdığını, ‘silahlarını’ bu nedenle çıkardığını ve tüm hayatların değerli olduğunu söylediğini iddia etti.