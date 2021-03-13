  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur'an okumasına aldananlar iyi okusun! İmamoğlu'ndan İBB personeline zorunlu LGBT eğitimi

Ahmet Hakan'dan CHP'ye salvolar: Beceriksizlikte zirve

Erdoğan'ın müjdesinin detayları belli oldu! 6 ay ödemesiz 500 bin TL'ye kadar destek

Yunanistan’da yayınlanan Osmanlı dizisi ‘pes’ dedirtti! Türkler bakın nasıl gösterildi

Kimi ekmeğini taştan, kimisi de Mustafa Kemal’den çıkarır

Kılıçdaroğlu'nun yalanına Fahrettin Altun'dan tokat gibi cevap: Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum

Yunan'a soğuk duş! Türkiye Doğu Akdeniz'de tüm gücü elinde topladı

Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformları' iş dünyasını memnun etti

İstanbul'da Çinli dolandırıcılık şebekesine operasyon! 119 gözaltı var

Devlet neden bunun hesabını sormuyor,?
Dünya ABD'de profesörün siyahileri hedef alan ırkçı sözleri tepki çekti!
Dünya

ABD'de profesörün siyahileri hedef alan ırkçı sözleri tepki çekti!

ABD'de Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı profesör olarak çalışan Sandra Sellers'in siyahilerle ilgili sözleri ülkedeki ırkçılığın boyutunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 18:31:00 -

ABD'de ırkçı bir söylemle 'aşağı gördüğü' öğrencilerin siyahiler olduğunu söyleyen profesörün görevine son verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) artan ırkçılık söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Başkent Washington’daki Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı profesör olarak çalışan Sandra Sellers, ırkçı söylemde bulundu.

Sellers'ın bir video toplantı sırasında siyahi öğrencilerin başarı performansıyla ilgili "daha aşağı" yorumu ülkede tepkilere yol açtı.

Siyahi öğrencilere ırkçı söylem

Sellers’ın video toplantı sırasında siyahi öğrencilerin başarı performansı hakkında, "Ve biliyor musunuz, bunu söylemekten nefret ediyorum, her sömestr daha aşağı olanlarımın çoğunun Siyahlar olduğu endişesi yaşıyorum. Neredeyse her dönem oluyor.” ifadelerini kullandı.

İşine son verildi

Hukuk fakültesi dekanı Bill Treanor yaptığı açıklamada fakültenin iki üyesinin siyahi öğrencilerin değerlendirilmesiyle ilgili kınanması gereken ifadeler içeren bir konuşmaya girmesinden dehşete kapıldığını söyledi.

Üniversite konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, Sellers’ın ırkçı düşüncelerinin söyleme dönüştüğünü gördüklerini ve ırkçı yaklaşım nedeniyle işine son verildiğini belirtti.

Ülkede ırkçılığın durumu

Merkezi Alabama’da bulunan The Southern Poverty Law Center’ın hazırladığı rapora göre, ABD genelinde faaliyet gösteren 838 aktif nefret grubu tespit edildi.

The Southern Poverty Law Center’ın geçen ay açıkladığı rapora göre, ABD’de bu grupların sayısı 2019 yılında 940, 2018 yılında ise 1,020…

Rapora göre, ABD’de son iki yıl içinde büyüyerek faaliyet gösteren beyazların üstünlüğünü savunan grupların sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 100’den fazla azaldı. Bunda Kovid-19 salgınının fiziksel olarak grupların bir araya gelmelerini engellemesinin etkili olmuş olabileceği belirtiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Haklı Olabilir

Burada da en başarısız, en lüzumsuz olanlar AKP tabanı.
  • Yanıtla
İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!
Gündem

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Halk Tv canlı yayınında kullandığı ifadelerle İslam ile alay edip, Cenab-ı Allah'ı şahit göstererek ahlaksızca, 'Diyanet İşleri Başkanı Amer..
Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi
Gündem

Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi

İP Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin vekilleri hakkında TBMM'ye sunulan ..
Bakanlık harekete geçti! Sultan Abdülhamid'in torunundan mektup
Gündem

Bakanlık harekete geçti! Sultan Abdülhamid'in torunundan mektup

Dışişleri Bakanlığı Sultan Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Emel Adra'nın koronavirüs tedavisi için devreye girdi. Beyrut'ta koronavirüse y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay