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Dünya ABD'de polis teşkilatının yerine yeni birim kurulması düzenlemesine ret
Dünya

ABD'de polis teşkilatının yerine yeni birim kurulması düzenlemesine ret

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, polis teşkilatının kaldırılarak yerine Kamu Güvenliği Birimi kurulmasına ilişkin kanun değişikliği halk tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 07:01:00 -
ABD'de polis teşkilatının yerine yeni birim kurulması düzenlemesine ret

Minneapolis'te bugün yapılan belediye başkanlığı seçimleri kapsamında, kentin şiddet olaylarıyla gündeme gelen polis teşkilatının dağıtılmasına ilişkin kanun değişikliği de oylandı.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 2020 yazında siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine kentte gündeme gelen değişiklik, yaklaşık 1,5 yıl sonra halktan gerekli oyu alamadı ve reddedildi.

Söz konusu tasarıda, kentin polis teşkilatının yerine "Kamu Güvenliği Birimi" isimli yeni bir teşkilat kurulması öngörülüyordu.

George Floyd'un ölümü "ırkçılık" ve "polis şiddeti" tartışmalarını yeniden alevlendirmişti

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvaran, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Floyd'un daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

 

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