ABD'de PCR testi iptal edildi! Vaka sayıları artık hükümsüz mü? Dilipak: Pandemi oyunu bitti

Habervakti.com'da yer alan habere göre, DSÖ 17 Ocak 2020 tarihinde büyük eleştirilere neden olan, bir oldu bittiye getirerek hazırlanan RT-PCR tanı kiti protokolünü, üstüne üstlük “45 döngü” yapılarak PCR çalıştırılmalı diyerek yayınlandı. İlgili protokol Profesör Christian Drosten ve ekibi tarafından acele ile hazırlanmıştı. PCR testinin mucidinin, “bununla hastalık belirlenmez” uyarılarını kimse dinlemedi. Nihayet ilk resmi karar Portekiz Mahkemesinden geldi. Mahkeme bilirkişilerden aldığı rapor sonunda, "bir kişinin PCR ile test yaparsa, bu testte 35 döngü veya daha yüksek bir eşik kullanılırsa ( Avrupa ve ABD'deki çoğu laboratuvar), bu kişinin enfekte olma olasılığı"na kararını verdi. Sonra benzer kararlar Avusturya ve İrlanda‘da alındı.

DSÖ'nün açıklamasına rağmen PCR testinden vazgeçilmedi

Habere göre, DSÖ iki defa yüksek döngüye dikkat çekmesine rağmen dünya ülkelerinin sağlık bakanlıkları ve bilim kurulları tarafından PCR testinden vazgeçilmediği belirtildi.

CDC'den kritik karar

ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA da 4 Şubat 2020 tarihinde, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile SARS-CoV-2'nin tespiti için tanıtılan Real-Time RT-PCR’a Acil Kullanım Onayı vererek, 2 Mart 2020 tarihinde kullanılmasını kabul ettiği bu testi, CDC de, 21 Temmuz 2021 tarihinde geri çektiğini sayfasında duyurdu. CDC, virüsün tanısının FDA'nın önerdiği diğer alternatif yolların kullanılması talimatını verdi.

(Sözkonusu sayfa, Google Translate ile Türkçe'ye çevrilmiştir: https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html)

Vaka sayıları hükümsüz mü?

Sözkonusu haberde, PCR Tanı Kiti’nin 17 Ocak 2020’de başlayan ve pandeminin ilanına neden olan, “pozitif test sonuçları”, yaygın adı ile “vaka sayılarının” hepsi artık yok hükmünde olduğu ifade edildi. CDC’nin verdiği 'Acil Kullanım Onayı' ile kullanılan SARS-CoV-2 virüsünün varlığını belirleyen PCR tanı kiti için verilen bu karar ile birlikte vaka sayılarının gerçek rakamları belirleyemeyeceği ifade edildi. CDC'nin verdiği kararda SARS-CoV-2 virüsünün tespiti için alternatif yolların kullanılacağı vurgulandı.

Pandeminin en büyük dayanağı PCR testi idi

DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemiyi 17 Ocak 2020 tarihinde kabul ettiği PCR tanı kitinin yanlış sonuçlar verdiği kabul edilmesiyle birlikte pandemi dayanağının ortadan kalkacağı değerlendirildi.

"CDC'nin kararını dikkate alın" çağrısı

Konuyla açıklamda bulunan, 5gvirüsplatformu sözcüsü ve 5gvirüsnews yazarlarından Muammer Karabulut, “Haziran 2020 tarihinde PCR test kitlerinin yanlış sonuç verdiğini yazdık, Cumhurbaşkanına CİMER yoluyla; Sağlık Bakanına e-mail yoluyla PCR’ın yanlış sonuçlar verdiği konusunda uyarılarda bulunduk. Ardından PCR test konusunda, DANIŞTAY’da yürütmenin durdurulması istemi ile Sağlık Bakanlığına dava açtık. Karşılığında aşı karşıtı, gerici, şarlatan ve bilim karşıtı gibi yakıştırmalar ile yaftalandık. Bunu da hoşgörü ile karşıladık. Küfür etmedik. Ama bugün hiç değilse CDC’nin PCR tanı kitinin onay iznini iptal etmesini doğru okusunlar. Ve biyolojik silah olan aşıya son versinler. İnsanlığa hedef alan Pandemiye hayır denilsin ve bu oyuna son verilsin. Bundan sonra devam etmek cinayeti emrini verenler ile ortak hareket etmek olacaktır.” dedi.

"Pandemi oyunu bitti"

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak ise, “Pandemiye bir oyun diyorduk ve CDC’nin PCR’ın acil kullanım onayını iptal ederek oyun bitmiş oldu” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Serhat Fındık da duyurdu: Hükümsüzdür

Prof. Dr. Serhat Fındık da yaşanan gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Prof. Dr. Serhat Fındık, sosyal medya hesabından "Amerikan İlaç Dairesi (FDA): PCR testinin Covid-19 teşhisinde yeri yok. Hükümsüzdür. Derhal acilen kaldırılmalı." paylaşımında bulundu.