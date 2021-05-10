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Dünya ABD’de parti yapılan evde balkon çöktü: Yaralılar var
Dünya

ABD’de parti yapılan evde balkon çöktü: Yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Malibu sahilinde parti yapılan bir evde balkon çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 00:01:00 -
ABD’de parti yapılan evde balkon çöktü: Yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Malibu sahilinde parti yapılan bir evde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Los Angeles İtfaiyesince yapılan açıklamada, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yetkililer, olay sırasında balkonda yaklaşık 10 ila 15 kişi olduğunu, insanların yaklaşık 5 metre yüksekten düştüklerini açıkladı. Balkonun çöktüğü bölgede kayalıkların olduğuna dikkat çeken yetkililer, kimsenin ölmemesini büyük şans olduğunu söyledi.

Görgü tanıklarından biri basına verdiği demeçte, "En iyi arkadaşlarımın ve kız arkadaşımın kayalara 5 metre yüksekten düştüğünü tam anlamıyla gördüm" dedi.

Evin hafta sonu için 6 kişi ile kiralandığı ve evde en az 30 kişinin olduğu öne sürüldü. Ev sahibi ise, evi kiralayanların parti yapmasının yasak olduğunu açıkladı. Balkonun çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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