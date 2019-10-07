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ABD'de 'operasyon' paniği: Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirebileceği koordinasyonsuz herhangi bir operasyonun ABD’de büyük endişeye neden olacağını belirtti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 02:05
ABD'de 'operasyon' paniği: Endişeliyiz

Sputnik’e konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirebileceği koordinasyonsuz herhangi bir operasyonun ABD’de büyük endişeye neden olacağını belirtti.

ABD’nin Türkiye ile birlikte kurulan ‘güvenli bölgenin’ devreye girmesi üzerine yoğunlaştığını söyleyen Pentagon Sözcüsü, “Bu, ilerleme için izlenecek en iyi yol” vurgusunu yaptı.

Türkiye’nin koordinasyonsuz yapabileceği herhangi bir askeri harekât bizde büyük endişelere neden olacak, zira böyle bir durum Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenliğin sağlanması ile ilgili ortak çıkarlarımıza zarar verir” diyen Robertson, sözlerini şöyle sürdürdü:

“NATO ortağımız Türkiye ile, güvenlik alanındaki mekanizmayı hızlı bir şekilde hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz ve şu anda birçok alanda programın önünde bulunuyoruz.”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili olarak "Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz, uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız. Birlikte çalışma imkânlarını zorlarız, ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık" ifadelerini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 02:05
  1. NATO
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Suriye
  4. Pentagon
  5. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson

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