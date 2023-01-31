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Ekonomi ABD'de önemli veri açıklandı
Ekonomi

ABD'de önemli veri açıklandı

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı verilerden biri olan İstihdam Maliyeti Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 ile beklenenden daha düşük geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 20:42:00 -
ABD'de önemli veri açıklandı

ABD'de İstihdam Maliyeti Endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 1 artarak bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşlama kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, 2022'nin Ekim-Aralık dönemine ait İstihdam Maliyeti Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, İstihdam Maliyeti Endeksi geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 1 arttı.

Bir yılın en düşük artışını göstererek beklentilerin altında kalan verinin bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı ve geçen yılın son çeyreğinde istihdam maliyetlerinin artış hızındaki yavaşlamaya işaret eden endeks, geçen yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 1,2 artmıştı.

İstihdam maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan ücretler ve maaşlar geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 arttı. Bu oran geçen yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 1,3 olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde sosyal yardım maliyetlerindeki artış da yüzde 1'den yüzde 0,8'e geriledi.

Analistler, istihdam maliyetlerinin artış hızındaki yavaşlamanın enflasyonun doğru yönde ilerlediğine ve Fed'in faiz artışlarını yakında durdurması gerektiğine dair daha fazla kanıt sağladığını belirtti.

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