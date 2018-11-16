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ABD'de ölü sayısı 66'ya yükseldi!

ABD'nin California eyaletinde, tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

16 Kasım 2018 Cuma 09:12
ABD'de ölü sayısı 66'ya yükseldi!

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzey kısmını etkisi altına alan yangınlarda 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece Kuzey'de yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.

Bilanço ağırlaşıyor

Honea, 631 kişiden ise hala haber alınamadığını sözlerine ekledi.

California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı da küle çevirdi.Yetkililer, eyaletin güneyinde devam eden yangınlarda ise yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldiğini duyurdu. Buradaki yangınlarda da yaklaşık 450 ev kül oldu.Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü isimler de var.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:12
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  3. orman yangını

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