ABD'de ölenlerin sayısı 74'e çıktı, binden fazla kayıp var
Tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya olan ABD'nin California eyaletinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı.17 Kasım 2018 Cumartesi 13:00
ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında ölenlerin sayısı yükseliyor.
74 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kayıp var
CNN'in haberine göre, Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, 3'ü güneydeki yangınlarda olmak üzere ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.
Honea, binden fazla kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.
11 binden fzla yapı kullanılamaz halde
California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi.
Yetkililer, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 evin ciddi hasar gördüğünü bildirdi.
Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu.
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