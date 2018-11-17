ABD'de ölenlerin sayısı 74'e çıktı, binden fazla kayıp var

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında ölenlerin sayısı yükseliyor.

74 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kayıp var

CNN'in haberine göre, Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, 3'ü güneydeki yangınlarda olmak üzere ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.

Honea, binden fazla kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.

11 binden fzla yapı kullanılamaz halde

California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi.

Yetkililer, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 evin ciddi hasar gördüğünü bildirdi.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu.