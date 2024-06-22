ABD’de okullarda telefon ve sosyal medya yasaklanıyor

ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya platformlarını kullanmalarını yasaklayan kararı onayladı. Buna göre, 120 gün içerisinde karara ilişkin bir plan hazırlanacak ve Ocak 2025 itibarıyla söz konusu uygulama yürürlüğe girecek. Söz konusu yasak, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan Los Angeles’ta 429 binden fazla öğrenciyi ilgilendiriyor.

Dikkat dağınıklığı engellenecek

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Nick Melvoin, “Burada öncü olacağımızı düşünüyorum ve bunun sonucunda öğrenciler, tüm şehir ve ülke bundan faydalanacak” dedi. Bu adımla sınıfta dikkat dağınıklığının engellenmesinin ve öğrencilerin ruh sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelindeki okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına yönelik çabaları desteklediğini ifade ederken, “Sosyal medya, gençlerimizin ruh sağlığına zarar veriyor” diye konuştu.