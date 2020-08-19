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Aktüel ABD'de öğretmenlerin yarısından fazlası yeni eğitim yılından umutlu
Aktüel

ABD'de öğretmenlerin yarısından fazlası yeni eğitim yılından umutlu

Gallup araştırma şirketinin anketine göre, öğretmenlerin yüzde 56'sı yeni eğitim döneminde başarılı şekilde eğitim vereceklerine inanıyor - College Reaction ve Axios'un anketine göre, 5 üniversite öğrencisinden biri yeni eğitim döneminde kayıt yaptırmayı planlamıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:20:38 -
ABD'de öğretmenlerin yarısından fazlası yeni eğitim yılından umutlu

ANKARA (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim kurumlarının açılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, öğretmenlerin yarısından fazlasının yeni eğitim döneminde öğrencilere başarılı şekilde eğitim vereceklerine inandığı bildirildi.

Gallup araştırma şirketinin 16 Temmuz-23 Temmuz tarihlerini kapsayan anketine göre, öğretmenlerin yüzde 56'sı, yeni eğitim döneminde başarılı şekilde eğitim vereceklerine inanıyor.

Ankete katılan bin 111 öğretmenin yüzde 21'i, yeni eğitim döneminde öğrencilere başarılı şekilde eğitim vereceklerinden "çok emin", yüzde 35'i ise "emin" olarak görüş beyan etti.

Öğretmenlerin yüzde 33'ü "kısmen emin" oldukları görüşünü bildirirken, yüzde 12'sinin ise "çok az" ya da "hiç emin olmadığı" görüldü.

Öte yandan Gallup'un 7 Temmuz-5 Ağustos tarihlerini kapsayan anketine göre, 2 bin 345 aileden yüzde 10'u yeni eğitim döneminin başarılı şekilde geçeceğinden çok emin, yüzde 19'u emin, yüzde 36'sı ise kısmen emin olarak görüş bildirdi.

- Beş öğrenciden biri yeni eğitim döneminde üniversite kaydı yaptırmayı düşünmüyor

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle 5 üniversite öğrencisinden birinin yeni eğitim döneminde kayıt yaptırmayı planlamadığı bildirildi.

College Reaction ve Axios'un 16 Ağustos-17 Ağustos tarihlerini kapsayan ankete göre, 798 üniversite öğrencisinin yüzde 22'si yeni eğitim döneminde kayıt yaptırmayı planlamıyor.

Bu öğrencilerin önemli bir kısmını üniversite eğitimine yeni başlayacak kişiler oluşturuyor.

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