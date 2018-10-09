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ABD'de Netanyahu'yu Hitler'e benzettiler

ABD'de bir üniversitede düzenlenen konferansta Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, Adolf Hitler'e benzetildi. Netanhayu, "soykırım suçlusu" ilan edildi.

09 Ekim 2018 Salı 09:31
ABD'de Netanyahu'yu Hitler'e benzettiler

ABD'de bir üniversitede düzenlenen konferans sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e benzetilerek, "soykırım suçlusu" olarak nitelendirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Michigan Üniversitesi Stamps Sanat ve Tasarım Fakültesinde sanat öğrencilerine zorunlu olarak verilen bir konferans esnasında Emory Douglas adlı konuşmacı sunum yaptı.

Douglas, sunumunda Netanyahu ve Hitler'in fotoğraflarını yan yana koyarak suratlarına "Soykırım Suçluluları" ibaresini yazdı. Douglas, söz konusu fotoğrafın altına da soykırımın tanımını yazdı.

Olay, Yahudi bir öğrencinin sunumun ilgili anını sosyal medya hesabında paylaşarak tepki göstermesi ile ortaya çıktı.

Üniversitenin Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Rick Fitzgerald, yaptığı açıklamada, Douglas'ın çalışmasının 200 sayfalık olduğunu, tek bir sayfa için bir sansüre gidilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 09:31
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