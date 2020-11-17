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Aktüel ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Aktüel

ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'de FBI tarafından yapılan araştırma, işlenen nefret suçu oranının 2008'den sonra geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 01:49:30 -
ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

NEW YORK (AA) - ABD'de yapılan araştırma, işlenen nefret suçu oranının 2008'den sonra geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından açıklanan raporda, ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından belgelenen vakalar baz alındı. Buna 2019'da işlenen nefret suçları 7 bin 314'e ulaştı. Araştırma, işlenen nefret suçu oranının 2008'den sonra geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi. 2008'de 7 bin 783 nefret suçu işlenmişti.

Ayrıca 2019'da işlenen 51 nefret içerikli cinayetin kayda geçtiği belirtildi. Bu kurbanlar arasında Teksas'ın El Paso kentinde bir Walmart'ta, Meksikalıların hedef alındığı saldırıda ölen 22 kişinin de bulunduğu kaydedildi.

- Siyahilere karşı saldırılar azalırken Yahudi saldırganlığı arttı

FBI raporunda, 2019 yılında Yahudileri ve Yahudi kurumlarını hedef alan 953 saldırının rapor edildiği, din temelli nefret suçlarında yaklaşık yüzde 7'lik bir artış tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Büro, bir önceki yıl Yahudilere ve kurumlarına karşı işlenen suçların sayısını 835 olarak bildirdi.

Aynı raporda, Afroamerikalılara karşı 2018'de 1943 nefret suçu işlenirken bu rakamın 2019'da 1930'a düştüğü açıklandı.

Siyahi vatandaşlara karşı işlenen suç oranında azalma görülürken Latin toplumuna karşı saldırılar geçen yıl 485'ten 527'ye sıçradı. Cinsel yönelime dayalı suçların ise 2019'da bir önceki yıla göre hemen hemen aynı seviyede kaldı.

FBI, nefret suçlarını "bir kişinin ırkı, dini, cinsel yönelimi veya diğer kategorilerine dayalı önyargılı suçlar" olarak tanımladı.

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