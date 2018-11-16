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ABD’de Müslüman kıza ölüm tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri'nde islamofobi çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. İlkokul 5. sınıf öğrencisi Müslüman bir kızın cebine “Sen bir teröristsin, seni öldüreceğim” yazılı notlar konuldu.

16 Kasım 2018 Cuma 15:38
ABD’de Müslüman kıza ölüm tehdidi

MÜNÜBE YILMAZ

İslamofobinin arttığı ABD’de, İslam düşmanlarının saldırılarından 10 yaşındaki çocuklar bile payını almaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Boston’ın batısındaki bir ilkokulda 5. sınıf öğrencisi Müslüman bir kızın cebine “Sen bir teröristsin” ve “Seni öldüreceğim” yazılı notlar konuldu.

Amca Cemal Sıddık, hedeflenen 10 yaşındaki kızın hâlâ her gün okula gittiğini söylerken, “Ben ve eşim de ırkçılığa uğradık. Yetişkinler olarak bu durumla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz; ama yeğenimiz neden hedef alındığını bilmiyor” dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:38
  1. İslamofobi
  2. ABD
  3. Boston
  4. Cemal Sıddık

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