  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımı ertelendi
Korona Virüs

ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımı ertelendi

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, ergenlere yönelik ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımının, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından "muhtemel yan etkilerinin daha iyi araştırılması için" bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 10:04:00 -
ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımı ertelendi

Moderna yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, FDA'nın, Kovid-19 aşısının, 12-17 yaşlarındaki gençlere uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararını, aşı yaptıranlarda oluşabilecek kalp rahatsızlığı riskini değerlendirmek için ertelediği, incelemenin en yakın Ocak 2022'ye kadar sürebileceği bildirildi.

FDA, aşı firmasına yaptığı bildirimde, aşıdan sonra nadiren görülen kalp kası iltihabı riskine ilişkin ortaya çıkan uluslararası verileri analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Karar, Japonya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin, Moderna aşısının 18-30 yaşlarındaki erkeklerde miyokardit riskini artırdığına dair endişelerini dile getirmesinin ardından geldi.

ABD'de, Johnson&Johnson ile birlikte takviye dozları için yaptığı başvurusu 21 Ekim'de onaylanan Moderna, pazar günü yaptığı açıklamada ise FDA'dan 6 ila 11 yaşlarındaki çocuklar için aşı izni istemeyi erteleyeceği bilgisini paylaşmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Başkanı Biden konferansta uyukladı sosyal medyada gündem oldu!
Dünya

ABD Başkanı Biden konferansta uyukladı sosyal medyada gündem oldu!

G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İskoçya'daki küresel iklim konferansına giden ABD Başkanı Biden, uyukladı. Görüntüler sosyal medyada günde..
IMF yetkilileri ile basılan Öztrak'tan pişkinlik
Siyaset

IMF yetkilileri ile basılan Öztrak'tan pişkinlik

2019 yılında İYİ Parti’li Durmuş Yılmaz’la birlikte Ankara Hilton Oteli’nde IMF yetkilileri ile gizli görüşmede yakalanan CHP Sözcüsü Faik Ö..
Duyuruldu! Yunanistan'da kritik gelişme
Dünya

Duyuruldu! Yunanistan'da kritik gelişme

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 449 yeni vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay